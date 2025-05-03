Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:22, 3 мая 2025Мир

В Словакии отреагировали на предложенное Путиным перемирие на Украине

Гашпар: Я верю, что три дня перемирия могут быть началом мира на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Объявленное президентом России Владимиром Путиным трехдневное прекращение огня на Украине в честь 80-летия Победы может стать началом переговорного процесса. Об этом заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар, передает РИА Новости.

«Я верю, что эти три дня перемирия могут быть началом того, что процесс переговоров о мире завершится», — сказал политик.

Гашпар подчеркнул, что понимает причины, по которым Россия объявила временное прекращение огня в праздничные дни. При этом, по его словам, украинская сторона также должна отмечать День Победы, поскольку в годы Второй мировой войны сама оказалась под ударом фашизма.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг российское предложение трехдневного перемирия в честь Дня Победы, назвав его театральной постановкой. Он выразил уверенность, что для урегулирования конфликта приостановка боевых действий должна продлиться 30 дней.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пробил дно». В России отреагировали на предупреждение Зеленского к мировым лидерам о возможной опасности 9 Мая в Москве

    Раскрыта тема переговоров Лаврова и главы МИД Индии

    В российском регионе раненого участника СВО избили веревкой с гайкой

    Конгрессвумен назвала сделку США и Украины предпосылкой к новой войне

    В Словакии подтвердили намерение Фицо приехать в Москву 9 мая

    Овечкин с голым торсом показал процесс празднования майских праздников

    В школах Украины начались проверки общения на государственном языке

    Стала известна причина госпитализации Вучича

    В Словакии прокомментировали возможность отмены санкций против России

    Сбой в энергоснабжении в Калининградской области оперативно устранили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости