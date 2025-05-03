В Словакии отреагировали на предложенное Путиным перемирие на Украине

Гашпар: Я верю, что три дня перемирия могут быть началом мира на Украине

Объявленное президентом России Владимиром Путиным трехдневное прекращение огня на Украине в честь 80-летия Победы может стать началом переговорного процесса. Об этом заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар, передает РИА Новости.

«Я верю, что эти три дня перемирия могут быть началом того, что процесс переговоров о мире завершится», — сказал политик.

Гашпар подчеркнул, что понимает причины, по которым Россия объявила временное прекращение огня в праздничные дни. При этом, по его словам, украинская сторона также должна отмечать День Победы, поскольку в годы Второй мировой войны сама оказалась под ударом фашизма.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг российское предложение трехдневного перемирия в честь Дня Победы, назвав его театральной постановкой. Он выразил уверенность, что для урегулирования конфликта приостановка боевых действий должна продлиться 30 дней.