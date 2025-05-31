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11:58, 31 мая 2025Мир

В Европе предрекли отказ Трампа от попыток добиться мира на Украине

Telegraph: Трамп откажется от попыток урегулировать конфликт на Украине
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Британские и французские чиновники, которые разрабатывают план размещения миротворцев на Украине, предрекли отказ президента США Дональда Трампа от попыток урегулировать конфликт между Москвой и Киевом. Об этом сообщает Thе Telegraph.

Представители Франции и Великобритании на встрече западных представителей в Гааге согласились с необходимостью переключить внимание с возможной отправки европейских войск, которые следили бы за соблюдением режима прекращения огня, на долгосрочную поддержку обороны Украины без участия США.

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«Пора реально смотреть на вещи и признать, что США никогда на это (поддержку — прим. «Ленты.ру») не согласятся», — приводит издание заявление западного чиновника, считающего, что американские власти откажутся от попыток добиться мира на Украине.

По словам другого участника встречи, в Гааге в основном речь шла о том, как сохранить необходимую поддержку Украины, учитывая, что Вашингтон в вопросе помощи ограничится только передачей разведданных.

Ранее полковник армии Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис заявил, что попытки западных стран предоставить Украине большое количество вооружений неизбежно ведут к увеличению потерь для Киева. Полковник также отметил, что преимущество в конфликте остается на стороне России.

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