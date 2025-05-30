Дэвис: Продолжение конфликта обойдется Киеву дороже, чем заключение мира

Попытки западных стран предоставить Украине большое количество вооружений неизбежно ведут к увеличению потерь для Киева. Об этом заявил полковник армии Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

«Предоставление Украине большего количества боеприпасов, бронетехники или ракет большой дальности не просто отсрочит неизбежное военное поражение Украины, но и увеличит цену», — отметил эксперт. По словам Дэвиса, еще больше украинских мужчин «будут бессмысленно принесены в жертву ради поражения, которого нельзя избежать».

Полковник также отметил, что преимущество в конфликте остается на стороне России.

Ранее американские СМИ написали, что одобренная еще экс-президентом Штатов Джо Байденом помощь Украине закончится через несколько месяцев. При этом администрация нынешнего американского главы Дональда Трампа не подает сигналов о возможности ее возобновления.

Как указали журналисты, Белый дом сейчас выбирает, по какому пути пойти: продолжать поставки Киеву оружия или прекратить их, поставив Украину в невыгодное положение.