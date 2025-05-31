Сара Вагенкнехт призвала Украину прекратить огонь и принять условия России

Страны Европейского союза (ЕС) должны повлиять на Украину, чтобы ты приняла условия России и прекратила огонь. С таким призывом выступила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт, ее цитирует ТАСС.

«Конечно, во время прекращения огня следует остановить поставки оружия», — подчеркнула немецкий политик.

Ранее Вагенкнехт заявила, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин и встреча с канцлером Германия Фридрихом Мерцем показали его нежелание вести серьезные переговоры о мире.