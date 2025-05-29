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09:24, 29 мая 2025Мир

В Германии усомнились в желании Зеленским мира после визита в Берлин

Вагенкнехт: Визит Зеленского в Берлин показал нежелание вести переговоры
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Берлин и встреча с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем показали его нежелание вести серьезные переговоры о мире. Такое заявление сделала лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт, передает Rheinische Post.

«Если Зеленский продолжит в том же духе, Украина в конечном итоге будет полностью уничтожена. Канцлер также разделяет за это ответственность», — сказала она.

По ее словам, эта встреча, где стороны говорили о вооружениях, только закрепила конфликт.

28 мая в ходе визита Зеленского в Берлин Мерц заявил, что Германия будет сотрудничать с Украиной в производстве оружия дальнего радиуса действия.

Ранее Мерц заявил, что Германия больше не ограничивает дальность ударов поставляемого на Украину оружия вглубь российский территории. Он отметил, что ФРГ намерена поддержать Киев в разработке дальнобойного оружия.

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