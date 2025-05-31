Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:55, 31 мая 2025Мир

В Госдепе не захотели затягивания конфликта на Украине на месяцы и годы

Госдеп: США не хотят затягивания конфликта на Украине на месяцы и годы
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Reuters

Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине не будет продолжаться «месяцами или годами», заявила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс. Такую уверенность она выразила в эфире Fox News

Она подчеркнула, что у Вашингтона «есть стандарты и ориентиры того, что должно произойти», поэтому урегулирование не должно стать «вопросом долгого времени». По словам Брюс, сейчас «каждый день имеет значение».

В этом же интервью Брюс отметила, что у США есть свои требования по урегулированию конфликта на Украине, но решения должны принимать непосредственно Москва и Киев. «Это действительно будет зависеть от них», — подчеркнула она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выбрана самая красивая девушка планеты. Кто стал новой «Мисс Мира» и почему одна из участниц со скандалом покинула конкурс?

    На Украине прокомментировали появление Зеленского на книжной ярмарке в кольце охранников

    В Госдепе не захотели затягивания конфликта на Украине на месяцы и годы

    Описана тактика российских военных в приграничье Сумской области

    Зеленский заявил об отсутствии у него информации о повестке переговоров в Стамбуле 2 июня

    В Шебекино удары ВСУ повредили здание штаба ЛДПР

    Варенье спасло жизнь жителю Суджи во время украинской оккупации

    Назван день достижения Земли крупным облаком плазмы после вспышки на Солнце

    Россия предупредила об угрозе эскалации из-за Германии

    Мерц лично встретится с Трампом для обсуждения Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости