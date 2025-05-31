В Госдепе не захотели затягивания конфликта на Украине на месяцы и годы

Госдеп: США не хотят затягивания конфликта на Украине на месяцы и годы

Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине не будет продолжаться «месяцами или годами», заявила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс. Такую уверенность она выразила в эфире Fox News

Она подчеркнула, что у Вашингтона «есть стандарты и ориентиры того, что должно произойти», поэтому урегулирование не должно стать «вопросом долгого времени». По словам Брюс, сейчас «каждый день имеет значение».

В этом же интервью Брюс отметила, что у США есть свои требования по урегулированию конфликта на Украине, но решения должны принимать непосредственно Москва и Киев. «Это действительно будет зависеть от них», — подчеркнула она.