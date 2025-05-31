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19:48, 31 мая 2025Мир

В США заявили о своих требованиях по урегулированию конфликта на Украине

Госдеп США: Москва и Киев должны сами принимать решения по урегулированию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

У США есть свои требования по урегулированию конфликта на Украине, однако решения должны принимать Москва и Киев. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс в эфире Fox News.

«Мы посадили людей за стол переговоров. Они знают, какие наши требования, но это действительно будет зависеть от них», — подчеркнула она.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что властям Украины не следует отказываться от переговоров с Россией, несмотря на то что Киев еще не получил российский проект меморандума о прекращении огня. Он сообщил, что разговаривал с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, который возглавит переговорную группу. По его словам, глава ведомства тоже не видел проект меморандума РФ.

Переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле могут пройти 2 июня в офисе администрации главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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