В США заявили о своих требованиях по урегулированию конфликта на Украине

Госдеп США: Москва и Киев должны сами принимать решения по урегулированию

У США есть свои требования по урегулированию конфликта на Украине, однако решения должны принимать Москва и Киев. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс в эфире Fox News.

«Мы посадили людей за стол переговоров. Они знают, какие наши требования, но это действительно будет зависеть от них», — подчеркнула она.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что властям Украины не следует отказываться от переговоров с Россией, несмотря на то что Киев еще не получил российский проект меморандума о прекращении огня. Он сообщил, что разговаривал с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, который возглавит переговорную группу. По его словам, глава ведомства тоже не видел проект меморандума РФ.

Переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле могут пройти 2 июня в офисе администрации главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.