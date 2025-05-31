В Москве мужчина лишил жизни бывшую возлюбленную и себя из ревности

В Москве мужчина избил спутника экс-возлюбленной, а затем лишил ее и себя жизни

В Москве мужчина лишил жизни экс-возлюбленную и себя из ревности. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина заметил бывшую избранницу, 17-летнюю Ксению, на Бескудниковском бульваре. Она гуляла с другим молодым человеком. Мужчина в порыве ревности сразу напал на ее спутника и избил его. После этого он ударил ножом девушку и затем совершил суицид.

Ксению и ее бывшего возлюбленного спасти не удалось. Делом занимается Следственный комитет (СК) Москвы.

Ранее сообщалось о резне в Иркутской области. 17-летний подросток напал на сверстников, так как одна из гостей вечеринки отказала ему в сексе. Впоследствии он поджег дом, но сам также не выжил в огне. Несовместимые с жизнью травмы получили пять подростков в возрасте от 13 до 16 лет.