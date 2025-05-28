Меркачева: Причиной резни в Байкальске стал алкоголь и другие проблемы

Причиной трагедии в Байкальске Иркутской области, где 17-летний подросток устроил резню на дне рождения знакомой и лишил жизни пятерых несовершеннолетних, стал не только алкоголь, но и другие проблемы, заявила член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) России Ева Меркачева. Эти и другие реакции на шокировавшее Россию преступление — в материале «Ленты.ру».

В своем посте общественница обратила внимание на появившиеся в сети видеозаписи, снятые подростками во время застолья. На кадрах видно большое количество алкоголя, в том числе крепкого. «Сегодня жестко, короче, бухаем», — говорит один из участников вечеринки.

Меркачева подчеркнула, что взрослому, купившему несовершеннолетним алкоголь, придется отвечать. «Только ли алкоголь стал причиной трагедии? Не думаю. Он стал в комплексе с другими проблемами», — отметила она, призвав родителей быть внимательнее к детям, когда те отпрашиваются на вечеринки.

Причинами массовой резни в Байкальске назвали доступность алкоголя и отсутствие образовательной нагрузки

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что фундаментальная причина трагедии в том, что после окончания занятий дети остаются без дела. Кроме того, считает он, свою роль сыграла доступность алкоголя и агрессивные игры в интернете. По словам академика, на ситуацию должны обратить внимание не только силовые структуры, но и власти, и педагоги. «Это не роковая случайность, а сфокусированная жуткая закономерность этого периода [отсутствия нагрузки] у детей», — заключил он.

В свою очередь, министр образования Иркутской области Максим Парфенов рассказал о «непонятном сообществе», в которое якобы были объединены погибшие и пострадавшие дети. Он подчеркнул, что, когда станут понятны причины происшествия, в регионе проведут совещание директоров местных школ и общеобластное родительское собрание.

При этом источники издания «Коммерсантъ» в правоохранительных органах отмечают, что произошедшее не связано с какой-либо идеологической подоплекой.

Подозреваемый в резне подросток жил в благополучной многодетной семье

Глава администрации Байкальска Василий Темгеневский рассказал, что в семье напавшего на друзей подростка проживают шестеро детей. В 2024 году мальчик окончил девятый класс, после чего работал на горнолыжном курорте «Гора Соболиная».

Он предпоследний [ребенок по старшенству]. Семья вполне благополучная. Активно занимался спортом, по-моему, борьбой. На доске почета в школе висела его фотография как спортсмена Василий Темгеневский мэр Байкальска

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев после преступления объявил о создании оперативного штаба. Кроме того, он сообщил, что в связи с трагедией в Байкальске объявлен трехдневный траур. Чиновник пообещал, что семьям пострадавших и погибших от нападения окажут любую помощь, в том числе с похоронами.

Предполагаемого виновника резни в Байкальске могла толкнуть на преступление безответная любовь

По одной из версий, причиной нападения 17-летнего подростка на знакомых могла стать безответная любовь к 15-летней девушке, для которой он и устроил вечеринку по случаю ее дня рождения в доме, принадлежащем его семье. После праздника, когда часть гостей уже разошлась, подросток начал приставать к школьнице, однако получил отказ. В результате за россиянку заступились друзья. Позже, когда все уснули, подозреваемый взял канцелярский нож и напал на присутствующих, а затем поджег дачу, но и сам лишился жизни в огне.

Жертвами молодого человека стали четверо подростков в возрасте от 13 до 16 лет, остальным удалось убежать. Четверо детей находятся на стационарном лечении. Состояние одного из них тяжелое, троих — средней степени тяжести.