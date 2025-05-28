Раскрыто состояние выживших в резне на даче под Иркутском школьников

Кузнецов: После происшествия в Байкальске в больнице находятся четверо детей

После нападения подростка с ножом в Байкальске Иркутской области на стационарном лечении в больнице находятся четверо детей. О состоянии выживших в резне рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, которого цитирует РИА Новости.

«Четверо детей находятся на стационарном лечении после происшествия в Иркутской области. Состояние одного из них тяжелое, остальные — в состоянии средней тяжести», — сообщил он.

Ранее стало известно, что у одной из раненых девочек порезаны горло и рука. Ранение в горло также получил мальчик — его прооперировали и планируют перевести на лечение в областной центр.

Сообщения о резне на даче в иркутском Байкальске появились 28 мая. По предварительным данным, на друзей напал 17-летний подросток, семья которого владеет домом. В результате четверо россиян в возрасте от 13 до 16 лет получили смертельные ранения, еще четверых госпитализировали.

По неподтвержденным данным, на преступление молодого человека могла толкнуть безответная любовь к 15-летней девушке, для которой он и устроил вечеринку по случаю ее дня рождения. После праздника, когда часть гостей уже разошлась, подросток начал приставать к ней, однако получил отказ. В результате за школьницу заступились друзья, после чего хозяин дома взял канцелярский нож и напал на присутствующих.