В МВД раскрыли изменения в схемах доступа мошенников к «Госуслугам»

МВД: Мошенники вынуждают писать в техподдержку и получают доступ к «Госуслугам»

Мошенники начали вынуждать своих жертв самостоятельно писать в техподдержку, чтобы в итоге получить доступ к их аккаунтам на «Госуслугах». Изменения в схемах незаконного доступа аферистов к данным россиян раскрыли в пресс-центре МВД России, передает ТАСС.

«В 2025 году прослеживается видоизменение как способов получения неправомерного доступа к аккаунтам граждан на портале "Госуслуги", так и целей, преследуемых злоумышленниками», — подчеркнули в ведомстве. Так, заставляя людей обращаться в техническую поддержку, они изначально предоставляют им поддельный номер.