Влияние беседы Путина и вдовы Абэ на премьера Японии оценили

Депутат Судзуки: Беседа Путина и вдовы Абэ полезна премьеру Исибе в связях с РФ

Поездка вдовы бывшего японского премьера Синдзо Абэ Акиэ в РФ и ее беседа с президентом страны Владимиром Путиным могла серьезно повлиять на будущие отношения России и Японии. Влияние этой встречи на двусторонние отношения оценил в разговоре с ТАСС депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.

«Госпожа Акиэ Абэ сыграла очень большую роль. Путин сказал, что японско-российские отношения были хорошими во время премьерства Абэ. Это [будто бы было] передано действующей [японской] администрации. Я думаю, что это был шаг Путина в ожидании прекращения огня [на Украине]», — выразил мнение парламентарий.

Он подчеркнул мудрость вдовы Абэ, которая подчеркнула важность культурных и гуманитарных обменов между государствами. Кроме того, отметил Судзуки, эта встреча могла быть очень полезна действующему премер-министру Японии Сигэру Исибе и он мог бы развить этот успех в будущем.

Ранее встреча Путина c вдовой Абэ попала на главную страницу японских газет. После этого власти Японии призвали воздержаться от поездок в Россию.