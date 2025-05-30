Видео со встречи президента России Владимира Путина с Акиэ Абэ — вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который погиб в результате покушения — попало на главные страницы сайтов японских газет Asahi («Асахи») и Yomiuri («Иомиури»).
В ролике показано, как российский лидер встречает иностранную гостью в Кремле, дарит ей цветы, они обмениваются рукопожатиями и беседуют. Также на записи — поездка японки к Большому театру.
«Господин Путин, встреча с госпожой Акиэ: "не забывая Абэ"», — говорится в публикации электронной версии первой газеты. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, встреча состоялась в Москве 29 мая.
Власти Японии призвали воздерживаться от любых поездок в Россию
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси отказался комментировать встречу Путина и Абэ, но уточнил, что знает об этом. «Как правительство [мы] не проводили обмен [мнениями] с Акиэ Абэ. В любом случае мы не можем комментировать этот вопрос», — отметил политик.
Он напомнил, что продолжают действовать рекомендации японского МИД воздерживаться от поездок в Россию независимо от цели. «Правительство распространило предупреждение третьего уровня для всей России, что означает [необходимость] избегать поездок. Мы призываем людей воздерживаться от поездок в Россию», — пояснил спикер.
В Кремле увидели желание Японии восстановить диалог с Россией
Песков, комментируя встречу Путина с Абэ, заявил, что в Японии все еще остаются силы, которые считают официальную позицию недальновидной. «Я имею в виду как позицию нынешних властей, и которые считают необходимым восстановление российско-японских отношений и возобновление диалога между странами», — уточнил представитель Кремля.
По его словам, когда премьер-министром указанной страны был Синдзо Абэ, у Москвы и Токио были интенсивные рабочие контакты на высшем уровне и содержательные переговоры по заключению мирного договора между государствами.
Спикер обратил внимание, что этот иностранный политик старался наладить связи с РФ, а его отношения с Путиным были конструктивными и теплыми.
Раскрыто значение визита вдовы экс-премьера Японии в Россию
Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии Валерий Кистанов назвал визит Акиэ Абэ в Москву позитивным сигналом со стороны Токио.
Он готов к тому, чтобы начать диалог, восстанавливать наши отношения, которые сейчас находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период
Он указал, что позиция японских властей в отношении России начала меняться, когда президентом США стал Дональд Трамп.
67-летний Синдзо Абэ скончался в июле 2022 года в больнице после покушения. 41-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в него из самодельного дробовика во время предвыборного митинга.