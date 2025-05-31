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14:36, 31 мая 2025Россия

Военкор рассказал об ожесточенных боях российских подразделений с ВСУ

Военкор Котенок сообщил об ожесточенных боях российских войск с ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России ведет ожесточенные бои в направлении Темировки в Запорожской области. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Идут ожесточенные бои по взламыванию оборонительной линии ВСУ в направлении Темировки и встречные бои в районе Веселое — Шевченко», — написал он.

По его словам, в Веселом российские подразделения частично смогли восстановить ранее занимаемое положение. Он отметил, что под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается северо-западная часть населенного пункта.

В этот же день стало известно, что российские войска взяли под контроль два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции. Уточняется, что подразделения группировки войск «Восток» заняли Новополь в Донецкой народной республике (ДНР). Населенный пункт Водолаги в Сумской области удалось взять под контроль военнослужащим группировки «Север».

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