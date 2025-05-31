Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО

ВС РФ заняли Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР

Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что подразделения группировки войск Восток заняли Новополь в Донецкой народной республике (ДНР). Населенный пункт Водолаги в Сумской области удалось взять под контроль военнослужащим группировки «Север».

Всего за сутки в боях с этими подразделениями противник лишился 410 солдат, следует из брифинга оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что подразделение группировки войск «Юг» зашли в село Гнатовка, находящееся в ДНР. Еще один населенный пункт региона — село Шевченко Первое — взяли под контроль военнослужащие из группировки «Центр».