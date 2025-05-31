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09:42, 31 мая 2025Россия

Военный суд начнет заочный процесс над вторгшейся в Курскую область датчанкой

Над вторгшейся в Курскую область датчанкой Йоргенсен начнут заочный процесс
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Западный окружной военный суд 9 июня начнет рассматривать уголовное дело в отношении вторгшейся в Курскую область в составе военнослужащих ВСУ гражданки Дании Аннабель Йоргенсен. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что иностранку обвиняют в наемничестве, терроризме и других тяжких преступлениях. В суде заявили, что процесс по делу датчанки будет проходить в заочной форме и в открытом режиме. Хамовнический суд Москвы ранее санкционировал заочный арест Йоргенсен, которая объявлена в международный розыск.

Датчанке заочно предъявили обвинение в совершении пяти преступлений, предусмотренных УК РФ: незаконное ношение оружия (ст. 222 УК РФ), незаконное пересечение границы с применением насилия (ст. 322 УК РФ), участие наемника в вооруженном конфликте (ст. 359 УК РФ), контрабанда взрывных устройств и боеприпасов (ст. 226.1 УК РФ) и террористический акт (ст. 205 УК РФ).

Согласно материалам дела, гражданка Дании проходила службу в батальоне «Арей» территориальной обороны Украины. 15 ноября 2024 года она с наемниками из других стран незаконно перешла границу между Россией и Украиной в Суджанском районе Курской области. После этого она приняла участие в нападении на сотрудников погранслужбы ФСБ, военнослужащих Минобороны РФ и мирных жителей, а также в захвате жилых зданий и вокзала в Судже.

Ранее были раскрыты зарплаты, которые получали иностранные наемники из рядов ВСУ за вторжение в Курскую область. Утверждалось, что им платили от 30 тысяч долларов.

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