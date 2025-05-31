ВСУ начали перегруппировку под натиском России

Mash: ВСУ начали перегруппировку в Сумской области под наступлением России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали перегруппировку в Сумской области из-за продолжающегося наступления российских войск. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«ВСУ отводят технику от украинской Юнаковки вглубь Сумской области — к Киянице и Хотеню. Это связано с наступлением российских войск и тяжелым положением украинской армии на приграничье южнее Курской области», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР) и Сумской области.