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12:42, 31 мая 2025Мир

ВСУ начали перегруппировку под натиском России

Mash: ВСУ начали перегруппировку в Сумской области под наступлением России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали перегруппировку в Сумской области из-за продолжающегося наступления российских войск. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«ВСУ отводят технику от украинской Юнаковки вглубь Сумской области — к Киянице и Хотеню. Это связано с наступлением российских войск и тяжелым положением украинской армии на приграничье южнее Курской области», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР) и Сумской области.

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