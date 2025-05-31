WhatsApp прекратит работу на миллионах устройств

9to5Mac: WhatsApp с 1 июня прекратит работу на миллионах устройств

С 1 июня 2025 года мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России) прекратит работу на миллионах устройств. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

«WhatsApp официально прекращает поддержку нескольких устаревших смартфонов с этого воскресенья, 1 июня», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мессенджер перестанет работать на устройствах, работающих на операционных системах версий iOS 15.1, Android 5.1 и старше.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что после создания в России многофункционального цифрового сервиса иностранные мессенджеры, такие как WhatsApp и Telegram, не смогут больше игнорировать требования российского закона.