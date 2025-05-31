Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:09, 31 мая 2025Интернет и СМИ

WhatsApp прекратит работу на миллионах устройств

9to5Mac: WhatsApp с 1 июня прекратит работу на миллионах устройств
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: FellowNeko / Shutterstock / Fotodom  

С 1 июня 2025 года мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России) прекратит работу на миллионах устройств. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

«WhatsApp официально прекращает поддержку нескольких устаревших смартфонов с этого воскресенья, 1 июня», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мессенджер перестанет работать на устройствах, работающих на операционных системах версий iOS 15.1, Android 5.1 и старше.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что после создания в России многофункционального цифрового сервиса иностранные мессенджеры, такие как WhatsApp и Telegram, не смогут больше игнорировать требования российского закона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Группа врачей из Приморья продавала новорожденных за границу. Они выращивали эмбрионы под видом лечения

    Сборная Украины отказалась участвовать в ЧМ по киберспорту из-за допуска Белоруссии

    Песков высказался о скандале с пощечиной Макрону

    В Китае психически больной повредил фигуры воинов Терракотовой армии

    На Западе заявили о черной неделе для Зеленского

    Стало известно об инциденте на границе России из-за Германии

    WhatsApp прекратит работу на миллионах устройств

    Союз армян России раскритиковал высказывания Пашиняна в адрес церкви

    Боевой лазер российского спецназа попал на видео

    Глава Пентагона заявил об угрозе Китая в Индо-Тихоокеанском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости