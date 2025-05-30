В Госдуме раскрыли судьбу WhatsApp в России

Боярский: WhatsApp и Telegram не смогут игнорировать закон из-за нового сервиса

После создания в России многофункционального цифрового сервиса иностранные мессенджеры, такие как WhatsApp и Telegram, не смогут больше игнорировать требования российского закона. Судьбу зарубежных сервисов в Telegram раскрыл глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

Депутат отметил, что новая платформа призвана конкурентно вытеснить небезопасные иностранные мессенджеры. Вместе с тем, как подчеркнул Боярский, зарубежные сервисы не будут запрещать.

«WhatsApp и Telegram могут продолжать функционировать и доживать свой век, но теперь уже при условии безусловного выполнения требований наших законов. Больше они не смогут их игнорировать, пользуясь тем, что им нет замены», — заявил он.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщил, что многофункциональный цифровой сервис за счет интеграции с «Госуслугами» позволит исключить анонимность. Депутат также назвал создание подобной платформы в России еще одним шагом на пути к полноценному цифровому суверенитету.

Перед этим стало известно, что Госдума обсудит во втором чтении законопроект, направленный на создание в России многофункционального цифрового сервиса. Проект могут рассмотреть 10 июня.