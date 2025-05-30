В Госдуме заявили о борьбе с анонимностью благодаря новой цифровой платформе

Депутат Горелкин: Многофункциональный цифровой сервис исключит анонимность

Многофункциональный цифровой сервис, законопроект о создании которого внесли в Госдуму (ГД), позволит исключить анонимность. Об этом в Telegram-канале заявил первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин.

«Уверен, что главным ноу-хау создаваемой цифровой платформы станет бескомпромиссная борьба с анонимностью — за счет плотной интеграции с "Госуслугами"», — написал депутат.

Горелкин добавил, что анонимность играет на руку злоумышленникам и помогает им реализовывать мошеннические схемы. При этом, как счел парламентарий, иностранные сервисы не заинтересованы в борьбе с преступностью и не ставят в приоритет безопасность российских пользователей.

Депутат также назвал создание единой цифровой платформы в России еще одним шагом на пути к полноценному цифровому суверенитету. «Подлинно независимые государства не должны позволять доминировать на своем рынке платформам с иностранным контролем», — заявил Горелкин.

Ранее сообщалось, что Госдума обсудит во втором чтении законопроект, направленный на создание в России многофункционального цифрового сервиса. Как указал глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, отечественный сервис призван вытеснить иностранные мессенджеры и в то же время побудить их выполнять российские законы.