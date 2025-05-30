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14:09, 30 мая 2025Интернет и СМИ

В России захотели создать многофункциональный цифровой сервис

Госдума 10 июня обсудит создание в России многофункционального цифрового сервиса
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Unsplash

В России захотели создать многофункциональный цифровой сервис, который заменит иностранные мессенджеры. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что Госдума обсудит во втором чтении законопроект, направленный на создание в России многофункционального цифрового сервиса. С инициативой выступил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Проект могут рассмотреть в Госдуме 10 июня.

В своем Telegram-канале Боярский заявил, что отечественный сервис должен вытеснить иностранные мессенджеры. «WhatsApp и Telegram могут продолжать функционировать и доживать свой век, но теперь уже при условии безусловного выполнения требований наших законов. Больше они не смогут их игнорировать, пользуясь тем, что им нет замены. Она появляется, мы создаем ее», — написал он.

Ранее сообщалось, что депутаты фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Ярослав Самылин предложили предупреждать о судимостях пользователей сайтов знакомств. По данным СМИ, у россиян, находившихся под уголовным преследованием, в профиле может появиться пометка «ранее судим».

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