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15:36, 31 мая 2025Россия

Женщина пострадала при ударе ВСУ по российскому региону

Гладков сообщил о пострадавшей при ударе ВСУ по Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Женщина пострадала при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Атаке подверглось село Толоконное Белгородского района.

«Женщину со множественными осколочными ранениями спины доставили в Октябрьскую районную больницу. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует пострадавшую в городскую больницу №2 Белгорода», — написал он.

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По словам чиновника, повреждения получили кровля гаража, кузов и остекление легковой машины. На данный момент уточняется информация о других последствиях удара.

Накануне водитель пострадал при ударе дрона ВСУ по «Газели» в Белгородской области. Пострадавший сам обратился в Шебекинскую ЦРБ. Там врачи диагностировали у него баротравму и контузию.

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