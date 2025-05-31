Женщина пострадала при ударе ВСУ по российскому региону

Гладков сообщил о пострадавшей при ударе ВСУ по Белгородской области

Женщина пострадала при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Атаке подверглось село Толоконное Белгородского района.

«Женщину со множественными осколочными ранениями спины доставили в Октябрьскую районную больницу. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует пострадавшую в городскую больницу №2 Белгорода», — написал он.

По словам чиновника, повреждения получили кровля гаража, кузов и остекление легковой машины. На данный момент уточняется информация о других последствиях удара.

Накануне водитель пострадал при ударе дрона ВСУ по «Газели» в Белгородской области. Пострадавший сам обратился в Шебекинскую ЦРБ. Там врачи диагностировали у него баротравму и контузию.