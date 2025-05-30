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19:40, 30 мая 2025Россия

Водитель пострадал при ударе дрона ВСУ по «Газели» в российском регионе

В Белгородской области при ударе дрона ВСУ по «Газели» пострадал водитель
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Водитель пострадал при ударе дрона ВСУ по «Газели» в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавший сам обратился в Шебекинскую ЦРБ. Там врачи диагностировали у него баротравму и контузию. Мужчину отпустили на амбулаторное лечение после оказания помощи.

Глава области добавил, что «Газель» оказалась уничтожена огнем.

До этого в Белгородской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль. Мужчину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями головы, живота и рук доставили в Шебекинскую ЦРБ.

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