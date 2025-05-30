Водитель пострадал при ударе дрона ВСУ по «Газели» в российском регионе

В Белгородской области при ударе дрона ВСУ по «Газели» пострадал водитель

Водитель пострадал при ударе дрона ВСУ по «Газели» в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавший сам обратился в Шебекинскую ЦРБ. Там врачи диагностировали у него баротравму и контузию. Мужчину отпустили на амбулаторное лечение после оказания помощи.

Глава области добавил, что «Газель» оказалась уничтожена огнем.

До этого в Белгородской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль. Мужчину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями головы, живота и рук доставили в Шебекинскую ЦРБ.