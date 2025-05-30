Седьмой за день мирный житель пострадал от удара ВСУ в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: Мирный житель пострадал при атаке FPV-дрона ВСУ

Седьмой за день мирный житель пострадал от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекинском округе на участке дороги Архангельское — Муром FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями головы, живота и рук доставили в Шебекинскую ЦРБ», — написал чиновник.

После того как пострадавшему окажут помощь, добавил Гладков, его транспортируют в областную клиническую больницу.

Помимо того, БПЛА атаковали два предприятия в Шебекино, частный дом, микроавтобус, гараж и шесть автомобилей. Ударам также подверглись села Ржевка, Авиловка, Вознесеновка, Грузское, Пороз, а также поселки Октябрьский и Борисовка.

За 30 мая это уже седьмой пострадавший при нападении ВСУ на Белгородскую область. О получивших ранения глава области сообщал ранее.