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08:01, 1 июня 2025Мир

Автомобиль врезался в группу фанатов во время празднования победы ПСЖ в ЛЧ

В Гренобле автомобиль врезался в толпу во время празднования победы ПСЖ в ЛЧ
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Во французском Гренобле автомобиль въехал в группу футбольных фанатов, которые праздновали победу ПСЖ в Лиге чемпионов, сообщает Le Parisien.

В результате четыре человека получили ранения. Среди пострадавших — две женщины и два мужчины. Водитель сбил их, когда ехал на большой скорости по центральным трамвайным путям. При этом, по данным газеты, действия человека за рулем не были умышленными.

В начале мая в автомобиль врезался толпу фанатов ПСЖ, которые праздновавших победу своего клуба над лондонским «Арсеналом» в полуфинале Лиги чемпионов. Тогда пострадали три человека.

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