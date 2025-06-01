Глава Курской области раскрыл сроки восстановления движения после крушения поезда

Хинштейн пообещал восстановить движение за четверо суток после крушения поезда

Движение поездов в Железногорском районе Курской области после крушения грузового поезда будет восстановлено в течении четырех суток. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, работа по ликвидации последствий началась еще ночью. У ликвидаторов достаточно сил и средств. Поврежденный тепловоз оттащили в сторону, опрокинувшийся вагон поставили на рельсы, чтобы оттянуть его для аварийно-восстановительных работ. Для автотранспорта временно организован объезд места ЧП.

Александр Хинштейн выразил благодарность поездной бригаде, отметив, что после падения локомотива с моста, несмотря на травмы и шок, все люди действовали четко и слаженно. Двое помощников машиниста оказали помощь своему «командиру», пострадавшему сильнее других.

В ночь на воскресенье, 1 июня, в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста, когда по нему ехал грузовой локомотив.