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15:28, 1 июня 2025Россия

Глава Курской области раскрыл сроки восстановления движения после крушения поезда

Хинштейн пообещал восстановить движение за четверо суток после крушения поезда
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РИА Новости

Движение поездов в Железногорском районе Курской области после крушения грузового поезда будет восстановлено в течении четырех суток. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, работа по ликвидации последствий началась еще ночью. У ликвидаторов достаточно сил и средств. Поврежденный тепловоз оттащили в сторону, опрокинувшийся вагон поставили на рельсы, чтобы оттянуть его для аварийно-восстановительных работ. Для автотранспорта временно организован объезд места ЧП.

Александр Хинштейн выразил благодарность поездной бригаде, отметив, что после падения локомотива с моста, несмотря на травмы и шок, все люди действовали четко и слаженно. Двое помощников машиниста оказали помощь своему «командиру», пострадавшему сильнее других.

В ночь на воскресенье, 1 июня, в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста, когда по нему ехал грузовой локомотив.

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