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00:02, 1 июня 2025Культура

Известный российский рэпер подрался с фанатом

Российский рэпер Macan подрался с фанатом после концерта Tyga
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Российский рэп-музыкант Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) подрался с фанатом после выступления американского исполнителя Tyga. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как рассказал пострадавший, он вышел на улицу после выступления рэпера из США, и там заметил Macan. Рэпер в это время конфликтовал с неизвестными, и подумал, что фанат начал снимать ссору на телефон, что ему очень не понравилось.

Он напал на мужчину и начал бить его. Пострадавший также ответил ударами, после чего уехал снимать побои.

В середине апреля Macan был задержан в центре Москвы. Причиной стала тонировка его автомобиля. Тогда сообщалось, что рэпер вел себя агрессивно. В итоге его отпустили.

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