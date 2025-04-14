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13:45, 14 апреля 2025Культура

Рэпера Macan задержали в центре Москвы

Сотрудники ГАИ в центре Москвы задержали рэпера Macan на тонированном Bentley
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Рэпер Андрей Косолапов, известный под псевдонимом Macan, был задержан сотрудниками ГАИ в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел 13 апреля. Вопросы правоохранителей вызвала тонировка машины певца — Bentley Bentayga стоимостью 30 миллионов рублей. Автомобиль остановили на Малом Каменном мосту, после чего Косолапов долго беседовал с сотрудниками ГИБДД, звонил по телефону и вел себя достаточно агрессивно.

Сообщается, что в итоге Macan отпустили. Составили ли сотрудники Госавтоинспекции протокол, не уточняется.

Ранее стало известно, что Macan за неделю насобирал штрафов на 26 тысяч рублей.

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