Рэпера Macan задержали в центре Москвы

Сотрудники ГАИ в центре Москвы задержали рэпера Macan на тонированном Bentley

Рэпер Андрей Косолапов, известный под псевдонимом Macan, был задержан сотрудниками ГАИ в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел 13 апреля. Вопросы правоохранителей вызвала тонировка машины певца — Bentley Bentayga стоимостью 30 миллионов рублей. Автомобиль остановили на Малом Каменном мосту, после чего Косолапов долго беседовал с сотрудниками ГИБДД, звонил по телефону и вел себя достаточно агрессивно.

Сообщается, что в итоге Macan отпустили. Составили ли сотрудники Госавтоинспекции протокол, не уточняется.

Ранее стало известно, что Macan за неделю насобирал штрафов на 26 тысяч рублей.