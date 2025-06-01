Кабардино-Балкария присоединилась ко всероссийской массовой велосипедной гонке. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Всероссийская акция, которая проходит уже в четвертый раз, добралась и до Нальчика. Маршрут для велосипедистов проложат по Шогенцукова, Канукоева, Ленина и Тарчокова. Испытать свои силы смогут все желающие независимо от возраста и уровня подготовки. Старт и финиш велогонки запланирован у стадиона «Спартак».

Известно, что гонку проводят при поддержке федерального Минспорта.

В мае в Нальчике также прошла спартакиада медицинских работников. На этот раз мероприятие провели в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях участвовали врачи, медсестры и другие сотрудники лечебных учреждений. Всего для участия в спартакиаде зарегестрировались около 400 россиян, которые сформировали 13 команд.