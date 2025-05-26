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12:35, 26 мая 2025Моя страна

В Нальчике прошла спартакиада медицинских работников

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: ГТРК «Кабардино-Балкария»

В Нальчике состоялась традиционная спартакиада медицинских работников. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

На этот раз мероприятие провели в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях участвовали врачи, медсестры и другие сотрудники лечебных учреждений. Всего для участия в спартакиаде зарегестрировались около 400 россиян, которые сформировали 13 команд.

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Спартакиада состояла из нескольких этапов. В том числе шахматы, легкоатлетические эстафеты, игры с мячом. Перед стартом участникам показали небольшую музыкальную программу: выступали местные танцевальные коллективы. Кроме того, медиков-атлетов пришли поддержать и руководители ведомства.

Известно, что мероприятие проводят уже четвертый год. Лучшую команду определили по сумме набранных очков, но команду-победителя пока не раскрыли. Лидеров назовут на торжественной церемонии, посвященной Дню медицинского работника, который в России отметят 15 июня.

В сентябре 2023 года во Владимирской области провели марафон для пенсионеров.

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