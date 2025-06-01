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23:38, 1 июня 2025Россия

Кадыров рассказал о своей мечте

Кадыров мечтает, чтобы жители Чечни получали светское и религиозное образование
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Kremlin / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что мечтает избавиться от безработицы в республике. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам чеченского лидера, он хочет, чтобы жители республики получали как светское, так и религиозное образование, духовно развивались, занимались спортом, работали, учились и воспитывали детей.

«Мы будем и дальше создавать для всех комфортные условия, благо, для этого у нас есть возможности и желание трудиться круглые сутки. Мы сделаем все от нас зависящее в этом направлении!» — пообещал он.

Ранее Кадыров опубликовал видео с размышлениями о болезни, жизни и смерти.

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