Кадыров рассказал о своей мечте

Кадыров мечтает, чтобы жители Чечни получали светское и религиозное образование

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что мечтает избавиться от безработицы в республике. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам чеченского лидера, он хочет, чтобы жители республики получали как светское, так и религиозное образование, духовно развивались, занимались спортом, работали, учились и воспитывали детей.

«Мы будем и дальше создавать для всех комфортные условия, благо, для этого у нас есть возможности и желание трудиться круглые сутки. Мы сделаем все от нас зависящее в этом направлении!» — пообещал он.

Ранее Кадыров опубликовал видео с размышлениями о болезни, жизни и смерти.