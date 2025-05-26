Кадыров опубликовал видео о болезни, жизни и смерти

Кадыров опубликовал видео с размышлениями о болезни, жизни и смерти

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с текстом о болезни, жизни и смерти. Соответствующий пост политик разместил в своем Telegram-канале.

На видео запечатлен идущий Кадыров, а также наложенный снизу текст, который озвучивает закадровый голос.

«Все чаще слышу сплетни о моей болезни. Мол, я умираю, мне осталось немного. Во-первых, болезнь и смерть — это путь каждого человека», — говорится в ролике.

Видео заканчивается обращением к сплетникам, которые «прячутся, словно мыши, за границей». Закадровый голос добавляет, что это сущность подобных сплетников.

В сети регулярно появляются новости о плохом самочувствии главы Чеченской Республики. По словам Кадырова, в интернете ему постоянно выдумывают различные заболевания. Однако, как указал он ранее, врачи заверяют, что со здоровьем у него все хорошо.