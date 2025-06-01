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10:31, 1 июня 2025Силовые структуры

СК назвал причину обрушения моста в Курской области

СК: Крушения поездов под Брянском и Курском произошли из-за подрывов
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Геннадий Лисеенко / РИА Новости

Причиной обрушения железнодорожного моста в Курской области стал подрыв. Об этом сообщил Следственный комитет в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, обрушения мостов в приграничных регионах — Курской и Брянской областях — связаны с подрывами. По факту обоих происшествий возбуждены уголовные дела, их передали в главное следственное управление.

«В настоящее время на местах происшествия работают сотрудники СК России, которыми проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в заявлении.

Вечером 31 мая в результате подрыва в Брянской области обрушился мост, под которым проезжал пассажирский поезд. В результате происшествия, по последним данным, пострадали более 70 человек.

В ночь на 1 июня железнодорожный мост подорвали также в Курской области. В этот момент по нему ехал грузовой локомотив, пострадали три человека: машинист и два его помощника.

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