СК назвал причину обрушения моста в Курской области

СК: Крушения поездов под Брянском и Курском произошли из-за подрывов

Причиной обрушения железнодорожного моста в Курской области стал подрыв. Об этом сообщил Следственный комитет в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, обрушения мостов в приграничных регионах — Курской и Брянской областях — связаны с подрывами. По факту обоих происшествий возбуждены уголовные дела, их передали в главное следственное управление.

«В настоящее время на местах происшествия работают сотрудники СК России, которыми проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в заявлении.

Вечером 31 мая в результате подрыва в Брянской области обрушился мост, под которым проезжал пассажирский поезд. В результате происшествия, по последним данным, пострадали более 70 человек.

В ночь на 1 июня железнодорожный мост подорвали также в Курской области. В этот момент по нему ехал грузовой локомотив, пострадали три человека: машинист и два его помощника.