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23:33, 31 мая 2025Культура

Названа причина задержания вокалиста российской группы Slaughter to Prevail

Shot: Солиста Slaughter to Prevail Шиколая задержали из-за отсутствия документов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Солиста российской дэткор-группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая (также известен как Alex Terrible) задержали на съемках клипа в подмосковной Лобне из-за отсутствия соответствующих документов на проведение этой съемки, сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, изначально съемки должны были проходить в Подольске. Место их проведения изменили за день до мероприятия. Однако музыканты успели снять лишь несколько дублей, после чего на место приехали полицейские, проверили документы и увезли часть людей в отделение.

Как отмечает Shot, фанаты, участвовавшие в массовке, приехали в Лобню из разных городов. После произошедшего организаторы пообещали доставить их домой, однако не сделали этого, и им пришлось добираться самостоятельно.

О задержании Шиколая стало известно вечером 31 мая. Также был задержан барабанщик группы Евгений Новиков.

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