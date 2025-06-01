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16:35, 1 июня 2025Ценности

Названа самая модная женская обувь на лето

Glamour: Вьетнамки на каблуках и босоножки с цветами будут в моде летом
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Christian Vierig / Getty Images

Редакторы журнала Glamour назвали самую модную женскую обувь на лето 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам экспертов, актуальны будут босоножки с металлическими деталями или с декором в виде объемных цветов. Также в тренде окажутся балетки и вьетнамки на каблуках.

Кроме того, журналисты посоветовали включить в гардероб босоножки и туфли в пастельных тонах и с принтом, имитирующим змеиную кожу. Отмечается, что перечисленные варианты можно встретить в ассортименте таких брендов, как Jacquemus, Chanel, Bottega Veneta, Dries Van Noten, Valentino и Zara.

Ранее в мае также были названы необходимые в гардеробе пять платьев на лето 2025 года.

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