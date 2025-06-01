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08:39, 1 июня 2025Экономика

Названо условие для массового отказа россиян от банковских вкладов

Доцент Кузнецов: После снижения ставки россияне откажутся нести деньги на вклады
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

После снижения ставок по вкладам россияне массово откажутся нести деньги в банки, такое условие назвал в беседе с агентством «Прайм» доцент кафедры «Финансы и кредит» ГУУ Николай Кузнецов.

Он указал, что средняя ставка опустилась с 21,5 до 19,5 процента в начале года, после чего приток средства на депозиты замедлился. Эксперт добавил, что население пока не забирает свои средства, но и спешит положить их на счета.

Кузнецов считает, что активная часть вкладчиков отреагирует при снижении ставки до 14-15 процентов и направит деньги на фондовые рынки или на потребление Пассивная ж часть не будет спешить изъять средства, но и новые в банк не понесет, наблюдая за экономической ситуацией.

Ранее стало известно, что в России проценты по трехлетним вкладам могут освободить от подоходного налога. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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