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16:16, 29 мая 2025Экономика

Россиян захотели освободить от налога по некоторым вкладам

Аксаков: Проценты по трехлетним вкладам нужно освободить от подоходного налога
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В России проценты по трехлетним вкладам могут освободить от подоходного налога. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его процитировало ТАСС.

По словам парламентария, соответствующий законопроект в ближайшее время внесут в Государственную Думу. Аксаков рассчитывает, что депутаты поддержат данный документ и будут приняты соответствующие решения.

До этого Федеральная налоговая служба России выяснила, что поступления в федеральный бюджет от налога на доходы физических лиц с доходов по банковским вкладам составили 111 миллиардов рублей. В 2025 году налоговики надеются взыскать 251,49 миллиарда рублей.

Предполагается, что в 2026 году НДФЛ в отношении доходов в виде процентов по вкладам в банках составят 262,14 миллиарда рублей, а в 2027-м — 173,34 миллиарда.

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