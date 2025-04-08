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14:35, 8 апреля 2025Экономика

Стало известно о тратах россиян на налог с доходов по вкладам

ФНС: Россияне заплатили 111 миллиардов рублей налогов с доходов по вкладам
Дмитрий Воронин

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Поступления в федеральный бюджет от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов по банковским вкладам, впервые взимавшегося с россиян в прошлом году, составили 111 миллиардов рублей. Об объеме трат граждан на такие выплаты со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС) сообщает ТАСС.

В 2024-м вкладчики платили налог, полученный годом ранее с доходов свыше 150 тысяч рублей в виде процентов по вкладам в банках. В текущем году налоговики планируют взыскать в бюджет сумму почти в 2,4 раза превышающую нынешнюю, а именно 251,49 миллиарда рублей. В 2026-м, как ожидается, она снова вырастет, но уже не столь значительно — до 262,14 миллиарда.

При этом, как стало известно ранее, совокупный размер доходов по вкладам, до которого они не будут облагаться налогом, составит в 2025 году 210 тысяч рублей. В случаях, когда доход будет превышать этот лимит, ФНС направит уведомление об уплате налога.

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