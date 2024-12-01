Названа сумма не облагаемого налогом дохода по вкладам

ФНС: облагаться налогом будут превышающие 210 тысяч рублей доходы по вкладам

В 2024 году совокупная сумма доходов по вкладам, до которой они не будут облагаться налогом, составит 210 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на представителя Федеральной налоговой службы России (ФНС) сообщает РБК.

Сам налог надо будет заплатить в 2025 году. Его параметры, как следует из законодательства, утверждаются в соответствии с максимальным размером ключевой ставки за текущий год по состоянию на 1 декабря. В настоящее время она составляет рекордный в истории 21 процент.

Налог на доходы с вкладов появился в России в 2021 году, но в течение следующих двух лет россияне были освобождены от его уплаты. Первые выплаты поступили в бюджет только в 2024 году по итогам предыдущего года, причем тогда планка отсечения составляла 150 тысяч рублей.

Размер доходов с вкладов, после которого надо платить налог, равен сумме, полученной с вложенного в банк на один год миллиона рублей под равный учитываемой ключевой ставке процент. То есть в 2024 году при таких условиях вкладчик получил бы 210 тысяч рублей, так что под налогообложение попадает доход выше этой суммы.

В середине ноября глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров рассказал, что сумма налогов со вкладов, начисленных за 2023 год, уже на 12,2 процента выше планов, озвученных в июне. На тот момент ведомству удалось собрать 114 миллиардов рублей, заплатить налог необходимо было в период до 1 декабря.