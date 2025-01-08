Минфин опубликовал памятку по уплате налога на вклады в 2025 году

Минфин опубликовал памятку для россиян по уплате налога на вклады в 2025 году

Министерство финансов России ожидает в 2025 году поступления в федеральный бюджет от налога на процентные доходы по вкладам в размере 251,49 миллиарда рублей — это более чем в два раза больше, чем планировалось в 2024 году (108,55 миллиарда рублей). Об этом сообщает РБК со ссылкой на закон «О федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы».

Ожидается, что в 2026 году НДФЛ в отношении доходов в виде процентов по вкладам в банках составят 262,14 миллиарда рублей, в 2027-м — 173,34 миллиарда. Одна из причин увеличения показателя — динамика ключевой ставки.

Впервые налог на вклады в 2024-м уплатили те, кто размещал денежные средства на депозитах в 2023 году и получил доход, превышающий не облагаемую налогом сумму. Таких налогоплательщиков насчитали 1,8 миллиона, совокупная сумма их НДФЛ ожидалась около 114 миллиардов рублей.

В конце 2024 года Минфин уже публиковал памятку для граждан страны по уплате налогов на проценты по вкладам. Тогда в ведомстве пояснили, что если доход превышает установленный налоговый лимит, Федеральная налоговая служба (ФНС) отправляет уведомление об уплате налога. «Доход от вкладов в размере до 210 тысяч рублей освобождается от налогообложения», — говорилось в документе.