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04:06, 8 декабря 2024Экономика

Минфин опубликовал памятку для россиян по налогу на вклады

Минфин опубликовал памятку для россиян по налогу на вклады в 2025 году

Министерство финансов России опубликовало памятку для граждан страны по уплате налогов на проценты по вкладам. Об этом пишет РБК.

По данным ведомства, если доход превышает установленный налоговый лимит, ФНС отправляет уведомление об уплате налога. Отмечается, что налоги за прошлый год необходимо оплатить до 1 декабря следующего календарного года. «Доход от вкладов в размере до 210 тысяч рублей освобождается от налогообложения», — говорится в памятке.

В министерстве сообщили, что люди, которые заработали больше 210 тысяч рублей на процентах на вкладах, должны платить налог с разницы между фактическим доходом и не облагаемой суммой.

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