Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:13, 1 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Названы признаки опасной для здоровья черешни

Токсиколог Кутушов: Черешня с кисловатым запахом может навредить здоровью
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Черешня нередко становится причиной пищевых отравлений и аллергических реакций, особенно если речь идет о купленной с рук или в сомнительных местах, предупредил врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов. Признаки опасной ягоды, способной навредить здоровью, он назвал россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Первое, на что Кутушов рекомендовал обратить внимание, — это внешний вид черешни. «Хорошая черешня — плотная, упругая, без вмятин, пятен, трещин и следов гнили. Если же на ягодах есть потемнения или они липкие на ощупь — лучше не брать. Черешня не дозревает после сбора, поэтому если она недозрелая — зеленая или кислая — вкусной она уже не станет», — рассказал он.

Подозрительно яркий блеск кожицы, особенно если черешня приехала издалека, может говорить о химической обработке ягод, добавил врач. Кроме того, он призвал обращать внимание на запах черешни: «Если от черешни идет кисловатый или перебродивший запах — это признак порчи. У хорошей ягоды легкий, свежий аромат».

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Еще одна рекомендация Кутушова — обратить внимание на черешки. Лучше выбирать черешню с зелеными и упругими хвостиками — это один из признаков свежести, если же они сухие или черные, значит, ягода лежит давно, объяснил он. Не стоит, по мнению врача, покупать ягоды, если в ящике видно много поврежденных плодов, течет сок или летают мухи — это говорит о нарушении санитарных условий хранения.

Кутушов также призвал не забывать о сезонности. «Если вы видите в продаже черешню уже в конце весны, это может означать, что она была выращена в теплицах с применением стимуляторов роста или же поступила из стран с менее строгими требованиями к безопасности агропродукции», — предупредил он. Врач уточнил, что такие ягоды часто содержат повышенное количество нитратов и пестицидов, способных вызывать серьезные расстройства пищеварения и аллергию.

Ранее директор Центра компетенций Роскачества в области пищевой безопасности Елена Спеценко предупредила россиян о признаках опасной клубники. Она сообщила, что слишком глянцевая клубника может быть обработана вредными химикатами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло последствия масштабной атаки дронов на российские военные аэродромы

    Заключенные спасли женщину и троих детей после торнадо

    Стала известна зарплата Дзюбы по новому контракту с «Акроном»

    В российском регионе ввели красный уровень угрозы

    Минобороны сообщило о задержаниях после атак на военные аэродромы

    Минобороны России подтвердило масштабную атаку дронов на военные аэродромы

    Появились данные о состоянии пострадавшего при крушении поезда под Брянском младенца

    Украина заранее предупредила Трампа о готовящихся атаках на Россию

    Названы признаки опасной для здоровья черешни

    В Брянской области начали разбор моста после обрушения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости