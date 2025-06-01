Названы признаки опасной для здоровья черешни

Токсиколог Кутушов: Черешня с кисловатым запахом может навредить здоровью

Черешня нередко становится причиной пищевых отравлений и аллергических реакций, особенно если речь идет о купленной с рук или в сомнительных местах, предупредил врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов. Признаки опасной ягоды, способной навредить здоровью, он назвал россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Первое, на что Кутушов рекомендовал обратить внимание, — это внешний вид черешни. «Хорошая черешня — плотная, упругая, без вмятин, пятен, трещин и следов гнили. Если же на ягодах есть потемнения или они липкие на ощупь — лучше не брать. Черешня не дозревает после сбора, поэтому если она недозрелая — зеленая или кислая — вкусной она уже не станет», — рассказал он.

Подозрительно яркий блеск кожицы, особенно если черешня приехала издалека, может говорить о химической обработке ягод, добавил врач. Кроме того, он призвал обращать внимание на запах черешни: «Если от черешни идет кисловатый или перебродивший запах — это признак порчи. У хорошей ягоды легкий, свежий аромат».

Еще одна рекомендация Кутушова — обратить внимание на черешки. Лучше выбирать черешню с зелеными и упругими хвостиками — это один из признаков свежести, если же они сухие или черные, значит, ягода лежит давно, объяснил он. Не стоит, по мнению врача, покупать ягоды, если в ящике видно много поврежденных плодов, течет сок или летают мухи — это говорит о нарушении санитарных условий хранения.

Кутушов также призвал не забывать о сезонности. «Если вы видите в продаже черешню уже в конце весны, это может означать, что она была выращена в теплицах с применением стимуляторов роста или же поступила из стран с менее строгими требованиями к безопасности агропродукции», — предупредил он. Врач уточнил, что такие ягоды часто содержат повышенное количество нитратов и пестицидов, способных вызывать серьезные расстройства пищеварения и аллергию.

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