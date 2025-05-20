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06:03, 20 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили о признаках опасной клубники

Роскачество: Слишком глянцевая клубника может быть вредна для организма
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Natasha Skov / Unsplash

Слишком глянцевая клубника может быть обработана вредными химикатами, а даже небольшие следы плесени на ягоде указывают на риск содержания в ягоде опасных токсинов, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» директор Центра компетенций Роскачества в области пищевой безопасности Елена Спеценко.

«Первое, на что стоит обратить внимание, — это внешний вид ягод. Слишком глянцевые, будто лакированные плоды могут быть обработаны химикатами, продлевающими срок хранения, но вредными для организма. Насторожить должны и следы плесени. Это означает, что ягоды уже начали портиться и могут содержать опасные токсины. Темные пятна, вмятины и повреждения на поверхности также говорят о неправильном хранении или начале гниения», — сказала специалист.

Также, по словам Спеценко, стоит обратить внимание на запах. У свежей клубники, как объяснила эксперт, он должен быть сладким и насыщенным, а кисловатый или горьковатый оттенок может указывать на то, что ягоды уже начали портиться.

«Консистенция тоже имеет значение: перезревшая клубника становится слишком мягкой, водянистой, теряет упругость, а в такой среде быстро размножаются бактерии. Кроме того, стоит осмотреть ягоды на наличие следов от насекомых или других повреждений. Это может говорить о возможном заражения личинками или микроорганизмами», — добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что в мае цены на клубнику в России могут упасть в два-три раза. Это связывают с появлением на рынке ягод, выращенных на территории страны.

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