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12:28, 11 мая 2025Экономика

В России предрекли спад цен на клубнику

Доцент Балынин: В мае цены на клубнику в России снизятся в два-три раза
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Уже в мае цены на клубнику в России упадут в два-три раза. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Балынин в беседе с агентством «Прайм».

Он подчеркнул, что это произойдет в связи со скорым появлением на рынке ягод, выращенных на территории РФ. «Это следствие, во-первых, меньшего плеча доставки (в сравнении с ягодами, поставляемыми из-за рубежа), а во-вторых, меньшего числа посредников», — пояснил специалист.

Он добавил, что кроме спада цен на ягоды в стране значительно снизится стоимость зарубежной электроники. По его словам, это можно связать с укреплением рубля, а также с введением США таможенных пошлин на импорт из Китая.

Ранее стало известно, что в России замедлился рост цен. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция замедлилась на прошлой неделе до 10,21 процента.

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