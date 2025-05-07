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19:42, 7 мая 2025Экономика

В России замедлился рост цен

Минэкономразвития РФ: Годовая инфляция замедлилась на прошлой неделе до 10,21 %
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Годовая инфляция в России снизилась с 29 апреля по 5 мая с 10,34 до 10,21 процента. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, опубликованном Минэкономразвития (МЭР) РФ.

Недельный рост цен, достигавший в конце марта 0,2 процента, замедлился до 0,03 процента, следует из материалов. При этом, в сравнении с тем же мартом годовой показатель инфляции, который составлял полтора месяца назад 10,2 процента, почти не изменился.

В министерстве отметили, что на прошлой неделе в России подешевели макароны и крупы, снизились на 0,12 процента цены в сегменте непродовольственных товаров, огурцы неделя к неделе подешевели сразу на 8 процентов, а помидоры — на 4 процента. «Замедлился рост цен на картофель, капусту и лук, продолжилось удешевление бананов», — также указали в МЭР.

В начале апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что недельные данные о росте цен в России позволяют рассчитывать на то, что его замедление не останавливается. «Инфляция снижается, если смотреть на месячные темпы», — подчеркнула тогда она.

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