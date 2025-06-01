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19:42, 1 июня 2025Россия

Несколько десятков дронов ВСУ попытались атаковать российские регионы

МО РФ: 33 БПЛА ВСУ сбиты над Курской, Белгородской и Липецкой областями
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над территориями трех российских регионов. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Telegram.

Уточняется, что в период с 8:20 до 19:00 27 дронов сбиты над территорией Курской области, четыре БПЛА — над Белгородской, еще два — над территорией Липецкой области.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). По сообщению Минобороны, под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Сибирь при была атакована впервые.

По сведениям оборонного ведомства, в Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Некоторые участники терактов против военных аэродромов были задержаны.

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