Раскрыты подробности обрушения бетонной плиты на девочек-подростков в Ленобласти

РЕН ТВ: Девочки, на которых рухнула бетонная плита в Ленобласти, снимали видео

Девочки-подростки, на которых рухнула бетонная плита на заброшенной ферме в Ленобласти, в момент происшествия снимали видео. Подробности о случившемся раскрыл РЕН ТВ со ссылкой на отца одной из девочек.

Собеседник журналистов уточнил, что на подоконнике фермы нашли телефон. Он также заявил, что на территории бывшего сельхозпредприятия находились еще несколько детей, они не пострадали.

Кроме того, по его словам, здание заброшенной фермы ничем не огорожено.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в деревне Терпилицы. Девочек извлекли из-под завалов в здании бывшего сельхозпредприятия без признаков жизни. Им было 11 и 12 лет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Перед этим стало известно, что в Московской области на строительной площадке бетонная плита упала на двух школьников. Подростков госпитализировали.