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20:38, 31 мая 2025Россия

В российском регионе девочек раздавило бетонными плитами в «заброшке»

В Ленобласти школьниц раздавило бетонными плитами на бывшем сельхозпредприятии
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал «Следком Ленинградской области»

В Ленобласти в заброшенном здании школьниц раздавило бетонными плитами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в деревне Терпилицы Волосовского района области. Девочек извлекли из-под завалов в здании бывшего сельхозпредприятия без признаков жизни. Обрушение, по данным силовиков, произошло около пяти часов вечера. Школьницы находились там во время прогулки.

Как уточняет Telegram-канал Mash на Мойке, погибшим было 11 и 12 лет. Об их пропаже заявили родные. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее аналогичная ситуация произошла в Подмосковье. На строительной площадке бетонная плита упала на двух мальчиков в возрасте 11 и 12 лет. Одному из них придавило ноги, другому конструкция упала на все тело.

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