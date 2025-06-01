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09:58, 1 июня 2025Силовые структуры

Прокурор прибыл на место крушения поезда в Курской области

Прокуратура начала работу на месте крушения грузового поезда в Курской области
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Геннадий Лисеенко / РИА Новости

Курский транспортный прокурор Юлия Смотрова прибыла на место крушения грузового поезда на перегоне Остапово-Михайловский рудник. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

По данным надзорного ведомства, Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует ход восстановительных работ на месте ЧП в Курской области.

В ночь на 1 июня в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста, когда по нему ехал грузовой локомотив. Врио губернатора региона Александр Хинштейн рассказал, что часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, находившуюся под мостом, из-за этого началось возгорание тепловоза. Машинист получил травмы ног. Локомотивная бригада была госпитализирована.

Накануне вечером в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. По последним данным, крушение унесло жизни семи человек, 69 пострадали — в том числе трое детей.

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