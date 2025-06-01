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00:05, 1 июня 2025Экономика

Россиянам стало сложнее отменять самозапрет на выдачу кредитов

Процедура снятия самозапрета на получение кредитов стала сложнее
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

С 1 июня 2025 года в России стало сложнее снять самозапрет на получение кредитов. Изменения вступили в силу в рамках федерального закона № 41-ФЗ.

Теперь процедура стала значительно сложнее. Для отмены этой опции потребуется использовать усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). А раньше это можно было сделать через подтверждение по паролю или с помощью SMS-кода. Обращение будет рассматриваться в течение двух дней. Если самозапрет будет отменен, это отобразится в кредитной истории через сутки.

Сервис самозапрета на кредиты начал действовать в России с 1 марта. Сейчас для граждан доступна бесплатная установка через портал «Госуслуги». В многофункциональных центрах (МФЦ) подобная возможность появится с 1 сентября. За первый месяц работы сервиса самозапрет установили 7,94 миллиона россиян.

В конце мая стало известно, что в МВД обсуждается возможность введения тотального запрета на кредиты для граждан России с целью защиты от злоумышленников.

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